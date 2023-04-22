Uzmanlar uyardı. Bayramda fazla şeker kullanımına dikkat. Ölümcül tehlikeleri var

Uzmanlar, bayramda aşırı şeker tüketimiyle ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Uzmanlar uyardı. Bayramda fazla şeker kullanımına dikkat. Ölümcül tehlikeleri var

Editör: Erkavim Yıldırım

Uzmanlar, bayramda aşırı şeker tüketiminin insan vücudunda birçok sağlık problemlere neden olabileceğine vurgu yaparak uyarılarını sıraladı.

Uzman Diyetisyen İrem Akpolat, fazla şeker tüketiminin kalp krizi riskinin yanı sıra, birçok sağlık sorununun meydana gelme oranının artacağı dile getirmesi korkuttu.

“KALP KRİZİ RİSKİNİ YÜKSELTİR”

Akpolat, doğal olmayan şekerin fazla tüketiminin günümüzde çocukluk döneminden başlayarak yetişkinlik döneminde hızla yaygınlaştığını ifade ederek şunları belirtti:

“Başta obezite olmak üzere; kalp hastalıkları, Tip-2 diyabet, hipertansiyon, depresyon ve uyku bozuklukları gibi birçok rahatsızlığa neden olabiliyor. Hayati riske de yol açan bu hastalıklardan korunmak için doğal olmayan şekerlerden ve ilave şeker içeren besinlerden uzak durulması gerekiyor”

Akpolat, sağlıksız ve kontrolsüz şeker tüketiminin ağız ve diş sağlından kalp rahatsızlıklarına kadar birçok sağlık problemine yol açtığını dile getirerek uyardı.

Diyetisyen İrem Akpolat, “Fazla şeker veya şekerli gıda tüketimi karaciğerde yağlanmanın artmasına neden olur. Şekerin fazla tüketimine bağlı olarak oluşan karaciğerdeki yağlanma, kandaki kötü kolesterol olarak bilinen LDL’nin ve trigliserid denilen yağ parçacıklarının artmasına sebep olarak damar tıkanıklığına yol açabilir. Damarların içindeki bu parçacıkların artması kalp krizi riskini yükseltir” ifadelerine yer verdi.

KALP KRİZİ NEDİR?

Miyokardiyal infarkt olarak da ifade edilen kalp krizi; kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur. Kalp dokusunun yeterince kanlanamadığı her saniye kalıcı hasar gelişme riskinde bir artış söz konusudur.

KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ

-Göğüs Ağrısı, Baskı veya Rahatsızlık Hissi

-Yansıyan Ağrı

-Terleme

-Halsizlik

- Nefes Darlığı

-Kalbin çalışması ve nefes alma birbiriyle yakından ilişkili olaylardır

-Sersemlik

-Çarpıntı

-Sindirim Problemleri

-Bacakların, ayak ve bileklerin şişmesi

-Hızlı ve düzensiz kalp atışları

-Öksürük

-Vücut ağırlığında ani değişim-kilo alma veya verme

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