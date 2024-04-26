Astım atakları nasıl atlatılır? Uzmanlar açıkladı

İnsanların korkulu rüyası olan asımla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak astım atalarıyla ilgili kritik uyarılar yapıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Demirel Baruti, astım ataklarını hayat boyu sadece 1-2 kez yaşamak mümkün belirterek tavsiyelerde bulundu.

“Halkımızı bilgilendirmek istiyoruz. Artık astım ölümcül bir hastalık değil. Lütfen gelin, bu sorunu çok kolay bir şekilde çözelim.” Diyen Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Demirel Barut, “Astım ataklarını çok azaltabiliyoruz ki bir insan ömrü boyunca belki 1, belki 2 defa atak geçirerek yaşayabiliyor.” ifadelerini kullandı.

ASTIM NEDİR?

Kronik bir hastalık olduğu bilinen Astım, solunum yollarını tıkayan ve nefes almayı zorlaştıran korkutan bir hastalık.

Bu hastalık, alerjenlere, dumana, soğuk havaya, veya egzersiz gibi tetikleyicilere yanıt olarak, hava yolunun daralmasına neden olur.

ASTIMIN İKİ TÜRÜ VARDIR:

Alerjik astımlar ve alerjik olmayan non-alerjik astımlar. Alerjik astımlar genellikle çocukluk çağında başlar ve en sık rastlanan ve en kolay tanı koyulan astım türleri olduğu biliniyor.

Alerjiyle ilgisi olmayan non-alerjik astım ise birçok alt tipi içerir, örneğin kiloya bağlı astım, sabit hava darlığına bağlı fix hava duyarlılığı astım, meslek astımı, egzersiz astımı ve alerji dışı iritanlara bağlı astımlar şeklinde ayırabiliriz.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, astımın görülme sıklığını yüzde 4.5 olarak veriyor. Bu oran, Türkiye'de yaklaşık olarak her 12-13 yetişkinden birinin astımlı olduğunu ve 7-8 çocuktan birinin astımlı olduğunu gösteriyor. Dünya genelinde ise şu anda 300 milyon civarında astımlı hasta bulunuyor ve 2025 yılında bu sayının 100 milyon civarında olması tahmin ediliyor.

ASTIMI KONTROL ALTINDA TUTMAK İÇİN BAZI ÖNEMLİ ADIMLAR ŞUNLARDIR:

1. Düzenli olarak kontrole gitmek: Astım belirtileri veya tetikleyiciler zamanla değişebilir, bu nedenle ilaçlarınızın değişmesi gerekebilir.

2. Astım ilaçlarını düzenli kullanmak: Kendinizi sağlıklı hissetseniz bile doktorunuzun önerdiği şekilde ilaçlarınızı kullanmaya devam edin.

3. Astım nöbetlerini başlatan etkenleri öğrenmek: Evde ve iş yerinde astım tetikleyicilerinden uzak durmaya çalışın. Ayrıca deri alerji testleri yaptırarak astımı tetikleyen faktörleri öğrenebilirsiniz. Sigara dumanı, astım nöbetlerini başlatan en önemli etkenlerden biridir, bu nedenle sigara içiyorsanız derhal bırakmalısınız. Doktorunuzdan destek alabilirsiniz.