Kalabalık ortamlarda hastalıklardan nasıl korunulur?

Kabalık ortamlarda genellikle kış hastalıklarına yakalanma riski artar. Bu nedenle hastalıklardan korunmak için aşağıdaki önlemlere dikkat etmek önemlidir.

Kış hastalıklarından korunmak için alınabilecek önlemler hakkında bilgi veren Dr. Hilda Çerçi Özkan'ın açıklamaları dikkat çekti.

1. Hijyen Kurallarına Uyum:

- Öksürme ve hapşırma sonrası ellerin su ve sabunla iyice yıkanması veya alkol içeren el dezenfektanlarının kullanılması önemlidir.

- Hasta kişilerle temas durumunda maske kullanılmalıdır.

2. Ortam Hijyeni:

- Hasta kişilerin bulunduğu ortamın sık sık havalandırılması gereklidir.

- Kapıkollar, masa, bardak gibi yüzeylerde bazı virüsler iki ila sekiz saat canlı kalabilir. Bu yüzeylerin sık sık temizlenmesi bulaşma riskini azaltır.

3. Çocukların Korunması:

- Hastalığın yaygın olduğu dönemde çocukların kalabalık alışveriş merkezleri gibi klimalı ortamlardan, temizliği güvenilir olmayan kapalı oyun alanlarından uzak tutulması önemlidir.

- Yemeklerden önce ve sonra, tuvaletten önce ve sonra el yıkama konusunda çocuklar eğitilmelidir.

- Hasta çocukların iyileşene kadar okula gönderilmemesi enfeksiyonun yayılmasını engellemek için önemlidir.

4. Sigara Dumanına Maruz Kalma:

- Sigara dumanına aktif veya pasif olarak maruz kalınması durumunda enfeksiyonlara yatkınlık artar. Sigara dumanı solunum yolunu örten dokuların bütünlüğünü bozar ve solunum yollarını süpürerek temizleme görevi olan silia adı verilen tüycükler sigara dumanına maruz kaldığında zarar görerek bu fonksiyonu yerine getiremez. Bu nedenle sigara dumanından uzak durmak önemlidir.

5. Beslenme ve İyi Dinlenme:

- Bol sıvı almak, iyi beslenmek ve yeterince uyuyarak dinlenmek hastalıklardan korunmak veya hafif geçirmek için faydalıdır.

6. Bağışıklık Sistemini Destekleyen Besinler:

-C vitamini (taze meyveler, özellikle portakal, mandalina) ve çinko içeren besinlerin (kuru yemişler, deniz ürünleri gibi) düzenli tüketilmesi bağışıklık sistemini destekleyerek önleyici olduğuna dair kanıtlar mevcuttur.

7. İnfluenza Aşısı:

- Risk taşıyan bireylerin (6-59 ay arası tüm çocuklar, 50 yaş üstü tüm erişkinler, kronik akciğer, kalp, böbrek hastalığı olanlar) influenza aşısının eylül-ekim aylarında yapılması önerilmektedir.

KALABALIK ORTAMLARDA HASTALIKLARDAN NASIL KORUNURUZ?

Kalabalık ortamlarda hastalıklardan korunma yollarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Aşı: Türkiye’deki aşı takvimi birçok ülkeden daha kapsamlı durumda. Bulaşıcı hastalıklara karşı ilk önlem aşı takvimine uymaktır. Ebeveynler, Sağlık Bakanlığı’nın aşı takvimini takip ederek çocuklarının bu takvime uymalarına özen göstermelidir.

2. Hijyen: Kapalı ortamlarda önem arz eden durumlardan biri hijyendir. Toplu olarak kullanılan noktalara temas edilmemelidir. Temas edilen noktalardan sonra mutlaka eller yıkanmalıdır. Yemek öncesi ve sonrasında da eller yıkanmalıdır. Eller ağıza kesinlikle götürülmemelidir. Yemek materyallerinin hijyeni büyük öneme sahiptir.

3.Beslenme: Aşı ve gündelik yaşam alışkanlıkları bulaşıcı hastalıklara karşı etkili silahlardır. Vücut direncinin kuvvetlenmesi için beslenme büyük öneme sahiptir. Bu doğrultuda öğünler çeşitli, düzenli ve yeterli olmalıdır.

4. Stres: Kapalı ortamlarda uzun süre vakit geçiriyorsanız ve stres yaşanıyorsa bağışıklığınız zayıflayabilir. Stres, kortizol hormonunun artmasına neden olur. Bu durum hastalıklara karşı savunmasız kaldığınız anlamını taşır. Stres yaratan ortamlardan ve insanlardan uzak durmaya çalışılmalıdır.

5. Giyim: Kapalı ortamlarda ve dışarıda sıcaklık farkları oldukça yüksektir. Değişen ısılara uyum sağlanacak şekilde giyinmek önemlidir. Aşırı kalın giysiler terlemeye neden olarak hastalıklara zemin hazırlayabilir.

6. Mesafe: Kapalı ortamlarda bulaşıcı hastalıklardan korunmak için kişilerle olan mesafenize dikkat edin. Konuşma esnasında bazı damlacıklar ağızdan çevreye saçılır. Bu yüzden sosyal mesafe, yani 1 metre sınırı korunmalıdır. Eğer karşıdaki kişi bir enfeksiyona sahipse tokalaşmaktan ve öpüşmekten kaçınılmalıdır.

7. D Vitamini: Beslenmenin vücut direnci açısından önemli olduğunu belirtmiştik. D vitamini de hastalıklara karşı etkili bir vitamindir. Güneşli günlerde mutlaka güneş banyosu yaparak D vitamini alınmalıdır.

8. Uyku: Kapalı ortamlarda güçlü bir bağışıklığa sahip olmak için iyi bir uykuya ihtiyaç vardır. Yeteri kadar uyumamak stres hormonlarını artırır ve bağışıklığı düşürür. Teknolojik cihazların olmadığı, karanlık ve derecesi iyi ayarlanmış bir odada uyumaya özen gösterin.