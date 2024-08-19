Uzmanlardan Kamçatka uyarısı: 24 saat içinde 9.0 şiddetinde deprem olabilir

Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlardan Kamçatka uyarısı: 24 saat içinde 9.0 şiddetinde deprem olabilir

Kamçatka Yarımadası'nda yer alan Shiveluch Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu yükselen kül bulutları, havacılık için alarm seviyesinin "kırmızı"ya çıkarılmasına yol açtı. Uzmanlar, önümüzdeki 24 saat içerisinde 9.0 şiddetinde bir depremin meydana gelme ihtimaline dikkat çekiyorlar.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Shiveluch Yanardağı'nın faaliyete geçtiği ve bölgede 7.0 şiddetinde bir depremin ardından kül püskürtmeye başladığı bildirildi. Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı volkanologlar, bu olayın ardından daha büyük bir depremin olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, durumun ciddiyetini vurguladılar.

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Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yayınlanan görüntülerde, yanardağın doğu ve güneydoğu yönlerine doğru geniş bir alana yayılan kül bulutu gözlemlendi. Bu bulutun 1520 kilometrelik bir alana ulaştığı ve yoğunluğu nedeniyle havacılık için kırmızı alarm seviyesine geçildiği ifade edildi. Ancak, TASS haber ajansının raporuna göre, ticari uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadı ve havacılık altyapısında zarar oluşmadı.

Öte yandan, bölgedeki sismik aktivitenin analizini yapan bilim insanları, mevcut sarsıntıların, 24 saat içinde 9.0 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğinin işareti olabileceğini belirtti. Kamçatka'nın güneydoğusunda beklenen bu potansiyel deprem, bölge halkı ve yetkililer için endişe kaynağı oldu. Associated Press'in haberine göre, bölgenin 181 bin nüfuslu liman kentinde yaşayanlar, böylesine şiddetli bir sarsıntıyı yıllardır deneyimlemediklerini ifade ettiler.

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