Uzun bir süredir hastanedeydi! Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi

'Ankaralı Turgut' olarak hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

AKCİĞER KANSERİNE YAKALANMIŞTI

Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar yayıldığı öğrenilmişti.

Öldüğü söylenmişti... Ankaralı Turgut'un kızı babası için dua istedi

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Ankaralı Turgut, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildi. 61 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenilmişti. Yaşam mücadelesi veren şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Maddi zorluklar nedeniyle akıllı ilaç tedavisine başlayamamıştı! Ankaralı Turgut'tan haber var!

"UMUTLARIM TÜKENİYOR"

Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, yaptığı açıklamada; "Bugün babamdan iyi haber beklerken, doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma" dedi.

Ankaralı Turgut 19 gündür entübeydi! Kızı paylaşıp isyan etti

TURGUT KARATAŞ KİMDİR?

Ankaralı Turgut Ankara’da doğdu. Gerçek adı Turgut Karataş olan ünlü şarkıcı daha 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalmaya başladı. Ailesinde müzisyen sayısının çok fazla olması Ankaralı Turgut’un da müzisyen olmasını sağladı.

Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha çıkardı.

1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.

Albümleri :

1996 - Tavla

1996 - Arabası Var

1996 - Döşiyelim Abi

1997 - Yakalarsam Tık Tık

1997 - Ne Yersin

1997 - Annene Diyecem

1997 - Sen Gittikten Sonra

1997 - Aganigi Naganigi

1997 - Vay Vay

1998 - Para

1998 - Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana

1998 - Bak Hele

- Oturak Alemi