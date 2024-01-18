Uzun boylu genç sevgilisi Nursel Çökelek'le pozu olay olan 73 yaşındaki Nihat Özdemir'le ilgili gerçek ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Uzun boylu genç sevgilisi Nursel Çökelek'le pozu olay olan 73 yaşındaki Nihat Özdemir'le ilgili gerçek ortaya çıktı
TFF eski başkanı 73 yaşındaki Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde uzun boylu genç sevgilisi Nursel Çökelek'le poz vermişti. Özdemir'le ilgili gerçek listeye girince çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı olan 73 yaşındaki Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde uzun boylu genç sevgilisi Nursel Çökelek'le verdiği pozla gündeme gelmişti.

Özdemir, daha önce evleneceği söylenen Nursel Çökelek'le henüz nikah masasına oturmadı ama göğsünü gere gere poz vererek aşkını açık açık ilan etti.

50'li yaşlarda olan Nursel Çökelek'in Özdemir'in çocuklarıyla tanıştığı ve aralarının çok iyi olduğu belirtilmişti.

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt, "Evlilik yok aşk devam" başlıklı yazısında Nihat Özdemir'in 1.8 milyar dolarlık servetiyle, 'En Zengin 100 Türk' listesinde 16. sırada olduğunu vurgulamıştı. Cankurt, "Nihat Bey, Nursel Hanım ile aşkını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Hatta, Gala Modern'e bile, koluna Nursel Hanım'ı takıp gitti. 600 kişinin olduğu galaya bile Nursel Hanım ile gittiğine göre Nihat Özdemir, ilişkisini kendince resmileştirmiş" ifadelerini kullanmıştı.

Aradan geçen kısa sürede Nihat Özdemir'le ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı.

Forbes'in açıkladığı zenginler listesine giren Özdemir'in 1.8 milyar dolarlık servetinin 2 milyar dolara çıktığı belirlendi.

Özdemir'in emlak danışmanlığı yapan Nursel Çökelek'le ilişkisini sürdürürken, servetine 200 milyon dolar daha eklediği de böylece ortaya çıkmış oldu.

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