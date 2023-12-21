Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye zehir zemberek sözler: Yazıklar olsun

Kaynak: Haber Merkezi
Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye zehir zemberek sözler: Yazıklar olsun
TFF'nin eski başkanı Nihat Özdemir, çok çarpıçı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Nihat Özdemir, 343 YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Ben Fenerbahçeliyim; başarısıyla gurur duyar, başarısız olduğu zaman büyük üzüntü duyarım ama kongre üyesi değilim. Benim o kararı almama sebep olanlar utansınlar. Bizim dönemimizde yedek üye olan kişiyi ikinci başkan yaptılar.

Benim Fenerbahçe Disiplin Kurulu’na sevk edilmem için derneklere telefonlar açılmış. Yazıklar olsun, ne diyeyim. Fenerbahçe üyeliğinden istifa etmem benim için üzüntülü bir karardı. Ancak ben gidip de tayin edilmiş Disiplin Kurulu önünde hesap vermem. Ben hesap verecek insan değilim Fenerbahçe’de. Bu dönemki Fenerbahçe yönetimi, benim değerimi bilmedi.

Fenerbahçe bu sene çok iyi. Şampiyonluğu için iddiaya da girdim.”

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