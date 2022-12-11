İştahımızı nasıl kontrol edebiliriz? Daha az yemek mümkün mü?

Beslenme ve diyet uzmanları kilo verirken iştahı keserek kontrol altına almak için bazı tavsiyelerde bulunuyor. Özellikle de mide de uzun süreli tokluk hissi bırakan besinleri öneren uzmanlar iştahımızı nasıl kontol edebiliriz, daha az yemek yemek mümkün mü gibi soruları yanıtladı. İşte beslenme ve diyet üzerine ipuçları..

Beslenme ve Diyet Uzmanları, yavaş yemek yemenin dengeli leptin salınımını destekleyeceği için iştahı kontrol etmeyi sağlayabileceğine dikkat çekiyor. Peki, daha az yemek yemek mümkün mü?

Günlük hayatın hızlı temposunun, büyük şehirlerde birçok insanın öğünlerini atlamasına, düzenli ve sağlık beslenememesine yol açtığını belirten uzmanlar, genellikle insanlar tarafından yağlı, yüksek kalorili ve çabuk acıktıran besinler tercih ediliyor. Fakat bazı besinler yenildikten sonra uzun süre midede tokluk hissi oluşturuyor. Midede uzun süreli tokluk hissi oluşturacak besinlerin tüketilmesini öneren uzmanlar bu sayede yüksek kalorili besinlerin tüketilmesinin gerek kalmadığını söylüyor.

UZUN SÜRE TOKLUK HİSSİ İÇİN HANGİ BESİNLERİ TÜKETMELİYİZ?

Uzmanlar her öğünde mutlaka protein içeren besinler bulundurulması gerektiğini söylüyor. Proteinler hem leptin duyarlılığını arttırırken, sindirim süresi daha uzun sürdüğü için ghrelin seviyelerini düşürmede ve kilo vermede etkilidir.

Yağsız et, tavuk, balık, yumurta, süt, yoğurt, ayran ve kuru baklagillere öğünlerde yer verilmeli.

Yağlı balık, zeytinyağı, avokado, ceviz, badem, fındık, keten tohumu, susam, tahin, chia tohumu gibi sağlıklı yağlar tüketilmeli. Böylece omega 3 - omega 6 sağlıklı yağ asitlerinden faydalanarak, mide boşalımı ve tokluk süresini uzatılmış olur.

Su tüketimi, kalorisiz, şeker ilavesiz sıvılar tercih edilmeli.

Tüm besin öğelerini içeren dengeli ve düzenli bir beslenme planı uygulanmalı.

Yemek yeme sürenizi uzatarak, daha yavaş yeme davranışı edinilmeli. Yavaş yemek yemek dengeli leptin salınımını destekleyerek iştahı kontrol etmenizi sağlar.