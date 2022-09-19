﻿Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Belli hocalar ile görüşme yaptık ve finalde Volkan Demirel ile el sıkıştık. Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız." açıklamasını yaptı.



Hatayspor'da sportif direktörlük görevine bilindiği üzere yakın zamanda Taner Savut getirilmişti. Geride kalan 6 maçta Hatayspor 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 2 gol atan Hatay ekibi kalesinde 10 gol gördü ve 1 puanla son sırada yer alıyor.