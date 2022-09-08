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  • Volkan Demirel'in iki yıl önce söylediği sözler yeniden viral oldu: Dışarıdan dağ gibi dururuz içim yumuşaktır

Volkan Demirel'in iki yıl önce söylediği sözler yeniden viral oldu: Dışarıdan dağ gibi dururuz içim yumuşaktır

Volkan Demirel'in iki yıl önce kullandığı "Kadro dışı bırakıldığımda ağladım, duygusalım; dışarıdan dağ gibi dururuz ama içim yumuşaktır" sözleri sosyal medyada yeniden viral oldu.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 19:18
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 19:19
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Volkan Demirel'in iki yıl önce söylediği sözler yeniden viral oldu: Dışarıdan dağ gibi dururuz içim yumuşaktır

Volkan Demirel'in iki yıl önce söylediği sözler yeniden viral oldu: Dışarıdan dağ gibi dururuz içim yumuşaktır
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Futbolculuk yıllarının son döneminde Fenerbahçe'de olaylı bir şekilde kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, NTV'de yayınlanan 'Kırılma Anı' programında kullandığı ifadeler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Demirel, "En son kadro dışı kaldığımda ağladım. Sert görünüyorum ama aslında çok duygusalımdır. Sen bir şey anlat gözlerim dolar. İnce bir insanımdır kırılırım" dedi.

'Kahramanının Buffon ve babası olduğunu' söyleyen Volkan Demirel, "En son ne zaman ağladın?" sorusu üzerine şunları söylemişti:

"Kadro dışı kaldığımda ağladım. Sert görünüyorum ama aslında çok duygusalımdır. Sen bir şey anlat gözlerim dolar. İnce bir insanımdır kırılırım. Kadro dışı kaldıktan sonraki zamanda arıyorlar, soruyorlar. Neden böyle bir şey yaşadığımı bilmediğim için kendi kendime sordum hep 'neden?' diye. O konuyla ilgili gece Zeynep'e bir mesaj geldi, okuyunca o ağladı. Onun ağladığını görünce ben de ağladım. Eşim benim yüzümden niye ağlasın ki?"

 

 

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