Volkan Demirel'in iki yıl önce söylediği sözler yeniden viral oldu: Dışarıdan dağ gibi dururuz içim yumuşaktır

Futbolculuk yıllarının son döneminde Fenerbahçe'de olaylı bir şekilde kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, NTV'de yayınlanan 'Kırılma Anı' programında kullandığı ifadeler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Demirel, "En son kadro dışı kaldığımda ağladım. Sert görünüyorum ama aslında çok duygusalımdır. Sen bir şey anlat gözlerim dolar. İnce bir insanımdır kırılırım" dedi.

'Kahramanının Buffon ve babası olduğunu' söyleyen Volkan Demirel, "En son ne zaman ağladın?" sorusu üzerine şunları söylemişti:

"Kadro dışı kaldığımda ağladım. Sert görünüyorum ama aslında çok duygusalımdır. Sen bir şey anlat gözlerim dolar. İnce bir insanımdır kırılırım. Kadro dışı kaldıktan sonraki zamanda arıyorlar, soruyorlar. Neden böyle bir şey yaşadığımı bilmediğim için kendi kendime sordum hep 'neden?' diye. O konuyla ilgili gece Zeynep'e bir mesaj geldi, okuyunca o ağladı. Onun ağladığını görünce ben de ağladım. Eşim benim yüzümden niye ağlasın ki?"