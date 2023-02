﻿Trabzonspor HES projesinde aradığı ortağı buldu

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Yapımına 2008 yılında başlanan ama değişik nedenlerle bir türlü tamamlanamayan ve adeta Trabzonspor Kulübü’nün sıkıntılı projelerinden biri olan HES projesi için, bordo mavili kulüp yetkilileri bir süreden beri çok ciddi çalışmalar ve görüşmeler yapmaya başlamıştı.

Bu görüşmeler neticesinde; Bordo Mavili Kulüp, ADV Elektrik Üretim Ticaret A.Ş ile bir ortaklık yapısı oluşturdu. ADV Elektrik Üretim Ltd. Şti. İstanbul’da daha önce ADV Bilişim Teknolojisi Hizmetleri Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti olarak kurulan, ancak 2008’in mayıs ayında adını değiştirerek, ADV Elektrik Üretim Ltd. Şti unvanını alan Haluk Bulut ve Mevlüt Bulut’a ait bir şirket olduğu vurgulandı. Ayrıca aynı kişilerin, Trabzon’da Lider Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti ve Lider Gemi Sanayi Turizm Nak. Tic. Ltd. Şti. üzerinden faaliyet gösterdikleri belirtilirken, enerji alanında ise ADV Elektrik Üretim Ltd. Şti üzerinden, Gümüşhane Kürtün’de 11.25 Mw kurulu gücü bulunan Fındık 1–2 HES’te de elektrik üretimi gerçekleştirdikleri de öğrenildi.

Uzungöl-1 Regülatörü ve HES’in hayata geçebilmesi için inşa çalışmalarının proje yapım maliyeti ilk yıllarda, yaklaşık 15 yıl kadar önce 30-40 milyon dolar arası, yıllık getirisi ise 3-4 milyon dolar civarında olacaktı. O dönemlerde bile gerçekleştirilmesi ekonomik olarak çok zor olan bu yatırım, bugünkü ekonomik şartlarda ise çok daha zor duruma gelmişti. Trabzonspor’un acil nakit paraya ihtiyacı olması nedeniyle, bu projeyi ortaklığa dönüştürmek zorunda kaldı.

Trabzonspor, %90’lık bu kısmi satışından gelen 50 milyon TL’yi peşin olarak aldı. Bordo Mavili kulüp %10’luk hissesi karşılığında; HES hayata geçtikten sonra da 38 yıllık lisans süresi tamamlanana kadar, bu zaman boyunca cirodan %10 pay elde edecek. Söz konusu bu payında tahmini rakamının, yıllık 12-13 milyon lira civarında olması bekleniyor.

BU SÜREÇTE ÜRETİM LİSANSI KORUNDU

Haliyle; uzun zamandır atıl durumda olan projenin heba olmasının önüne geçilebilmesi adına, geçtiğimiz yılki faaliyet döneminde önemli çalışmalar gerçekleştirilerek bugüne gelindi.

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki söz konusu tesisin, öncelikle tamamlanma süresi tam bir yıl öne atılarak, 2024 yılının şubat ayına kadar uzatıldı ve üretim lisansı korunmuş oldu.

Bordo mavili kulübün yıllardır gündemini koruyan bu projesinin yeniden başlanmasına yönelik tüm izinler, raporlar, görüşler vs. tamamlanarak, projenin inşaat sahasındaki yerlerin tamamının kamulaştırma işlemleri yapılmış ve ilgili bedellerin yer sahiplerinin hesaplarına da yatırılmıştı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde yer alan yöneticilerinden; konuya işi gereği yakın isimlerden biri olan Ali Haydar Gedikli’nin, yönetimdeki görevi bu konuda daha yetkili bir hale getirilirken, bu süreçte önemli görüşmelere katkısı olduğu da ifade edildi.

Projeye ilişkin geçmişteki eski yönetim kurullarının da, çok önemli emeklerinin olduğu bilinirken, bugüne kadar da ciddi tutarlarda yatırım harcamaları gerçekleştirilmişti.

Projenin heba olmaması ülke ve kulüp ekonomisine kazandırılabilmesi için, bu dönemde yapılan ortaklığın bu açıdan da öneme sahip olduğu ifade edildi. Hatta uzun zamandır inşaatına tam anlamıyla başlanamamış olması, neredeyse lisansının iptal seviyesine gelmesine neden olmuştu.

ÇED RAPORU ALINDI

Uzungöl 1 - Regülatör ve HES projesi’nin yapılma maliyetlerinin USD bazında da ciddi oranlarda artmış olması nedeniyle, bordo mavili kulübün bu projeyi tek başına tamamlaması neredeyse imkansız hale gelmişti. Tahmini inşaat maliyeti 35 milyon dolar seviyelerine, yani bugünkü rakamlarla yaklaşık 700 milyon TL civarlarına ulaşması nedeniyle, Trabzonspor belirli bir ortaklık oranıyla HES projesini devir etti.

Belirli bir lisans bedelinin alınması ve projenin heba olmasını önlemek, hem de kulübe inşaatı tamamlanıp hizmete girdikten sonra önemli bir tutarda gelir getirebilmesi için, ortak bir girişimci ile projenin ortaklık şeklinde yapılması hususunda, yaklaşık üç ay kadar önce yapılan kulübün olağan genel kurulundan yetki istenmiş ve alınmıştı.

Diğer yandan;projenin tesis tamamlanma süresine ilişkin yenilenmiş üretim lisansı ve yine süresiz duruma gelmiş olumlu ÇED raporunun da, bu süreçte alındığı öğrenildi.

Yapılan önemli bir bilgilendirmede de; “Uzungöl 1 HES Projesi’nin regülatörü (Su alma yapısı) projenin başlangıç noktasıdır. Denizden yüksekliği 964 metredir. Uzungöl’e mesafesi 4 kilometre aşağıdadır. Regülatör su deposu olmayan doğal zeminden 3-4 metre yüksekliğinde bir yapıdır. Bu yapıdan alınan su, devlet karayolunun altındaki tünele verilmektedir.” ifadeleri yer aldı.