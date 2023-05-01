Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu 1 Mayıs’ı meydanlarda kutladı! “Oyuncu işçidir”

Vahide Perçin başkanlığını yaptığı Oyuncular Sendikası üyeleriyle beraber Maltepe’deki 1 Mayıs kutlamalarında yerini aldı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Perçin, SİNESEN (Sinema Emekçileri Sendikası) ve Sinema Televizyon Sendikası üyeleriyle buluştukları kutlamalarda “Aldatmak” dizisindeki partneri Mustafa Uğurlu’yla da bir araya geldi.

Sırt çantasını alıp Maltepe’deki kutlamaya katılan Perçin ve ellerinde “Oyuncu işçidir”, “4A Haktır” yazılı pankartlarla düzenlenen yürüyüşe destek veren sendika üyelerinin fotoğrafları Oyuncu Sendikası’nın resmi adresinden “Yaşasın 1 Mayıs” mesajıyla yayınlandı.