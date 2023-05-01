Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu 1 Mayıs’ı meydanlarda kutladı! “Oyuncu işçidir”

Oyuncular Sendikası Başkanı Vahide Perçin, "Aldatmak" dizisindeki partneri Mustafa Uğurlu'yla 1 Mayıs kutlamalarına katıldı.

Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu 1 Mayıs’ı meydanlarda kutladı! “Oyuncu işçidir”

Vahide Perçin başkanlığını yaptığı Oyuncular Sendikası üyeleriyle beraber Maltepe’deki 1 Mayıs kutlamalarında yerini aldı.

vahidr-4-850x653.png

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Perçin, SİNESEN (Sinema Emekçileri Sendikası) ve Sinema Televizyon Sendikası üyeleriyle buluştukları kutlamalarda “Aldatmak” dizisindeki partneri Mustafa Uğurlu’yla da bir araya geldi.

vahide-3.png

Sırt çantasını alıp Maltepe’deki kutlamaya katılan Perçin ve ellerinde “Oyuncu işçidir”, “4A Haktır” yazılı pankartlarla düzenlenen yürüyüşe destek veren sendika üyelerinin fotoğrafları Oyuncu Sendikası’nın resmi adresinden “Yaşasın 1 Mayıs” mesajıyla yayınlandı.

vahidr-5-1024x889.png

İlgili Haberler
1 Mayıs kutlamalarında ‘Diktatörü göndereceğiz’ pankartı gerginlik yarattı
1 Mayıs kutlamalarında ‘Diktatörü göndereceğiz’ pankartı gerginlik yarattı
Ünlü isimlerin 1 Mayıs paylaşımı
Spor dünyasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları
Spor dünyasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor
Öne Çıkanlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Son Haberler
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir neden gündem oldu? Keşfet
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir neden gündem oldu?
İBB, İstanbul'daki boş konut sayısını 'Kabul edilemez' diyerek açıkladı Güncel
İBB, İstanbul'daki boş konut sayısını 'Kabul edilemez' diyerek açıkladı
Erzincan'da 8 göçmen yakalandı Güncel
Erzincan'da 8 göçmen yakalandı
Sultan sarması nasıl yapılır? Sultan sarması tatlısı tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Sultan sarması nasıl yapılır? Sultan sarması tatlısı tarifinin malzemeleri neler?
MİT'in Suriye'deki IŞİD operasyonunun detayları ortaya çıktı Güncel
MİT'in Suriye'deki IŞİD operasyonunun detayları ortaya çıktı
Gümüşhane’de heyelan. Karayolu ulaşıma kapatıldı Güncel
Gümüşhane’de heyelan. Karayolu ulaşıma kapatıldı