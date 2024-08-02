Vahşi cinayete kurban giden anne ve oğlu Edirne’de toprağa verilecek

Kaynak: İHA
Vahşi cinayete kurban giden anne ve oğlu Edirne’de toprağa verilecek

Antalya’da 8 yaşındaki oğlu ile birlikte cinayete kurban giden Aynur Çilli ve oğlunun cenazeleri, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı ve memleketleri Edirne’ye götürüldü.

Antalya’nın Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Aynur Çilli, ayrıldığı erkek arkadaşı Mehmet Altın tarafından kafasına taş ve keserle vurularak öldürüldü.

Mehmet Altın, cinayet sırasında Aynur Çilli’nin yanında bulunan 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli’yi de Doğuyaka Mahallesi’ndeki evine götürüp, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra boğarak öldürdü.

Cenazeyi abisi teslim aldı

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalanan Mehmet Altın, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Altın'dan kan ve DNA örnekleri alındı. Aynur Çilli ve oğlu Bulutcan Çilli’nin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ağabeyi ve büyük oğlu tarafından teslim alındı.

Cenazeler, toprağa verilmek üzere Edirne’ye götürüldü.

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