Vahşi hayvanlar 11 tane buzağıyı boğarak öldürdü

Samsun’un Bafra ilçesinde henüz bilinmeyen bir şekilde ahırda bulunan 15 buzağıdan 11’i telef oldu, 4’ü yaralandı.

Vahşi hayvanlar 11 tane buzağıyı boğarak öldürdü

Fevzi Çakmak Mahallesi Huzur Sokak’taki bir ahırda meydana gelen olayda, Edinilen bilgiye göre, saat 05.00 sıralarında ahırın yanlarındaki evde bulunan bir vatandaş ahırdan gelen sesleri duydu. Telefonla ahır sahibi Ramazan Çakmak’ı arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Çakmak, ahırda bulunan 15 buzağının 11 tanesinin telef olduğunu, 4 tanesinin de yaralandığını gördü. Çakmak, polis, zabıta ve ilçe tarım müdürlüğünü arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ahırda incelemelerde bulundu.

foto1.jpg

"VAHŞİ YABANİ BİR HAYVAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Hayvanların sahibi Ramazan Çakmak, “Biz köpeklerden şüphelendik ama büyük bir ihtimal vahşi bir hayvan. Çünkü köpekler bu hale getirecek ırka sahip değiller. Vahşi yabani bir hayvan olduğunu düşünüyoruz. Dişleri sert bir hayvan. Hayvanlarımızı parçalayıp telef etmiş" dedi.

Çakmak, "Biz bu hayvanları Bafra’dan Türkiye’nin her yerine dağıtımını yapan, meslek haline getirmiş vatandaşlarız. Bu meslek atalarımızdan geliyor. 1,5-2 aydır aynı sorunları yaşadık ve bunun benzerlerini çok görüyoruz. Mağduriyet var ortada devletin veya Bafra’daki yetkililerin buna bir önlem alması gerekiyor. Hayvanlar bizim sermayemiz. Biz bunları alıyoruz, büyütüyoruz, vatandaşlara veriyoruz, sofralarına gidiyor. Bunun yağı, sütü her şeyi bir şekilde soframıza geliyor. Bugün ülkemizde hayvan sıkıntısı var. Biz bunları üretip, üretime destek vermek amacıyla yapıyoruz. Bugün bunlar Türkiye’de marka olmuş, yetkililerimiz bunu biliyor. Geçim kaynağımız bu. Yetkililerin bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Bugün bu hayvanlar bu şekilde, yarın bir başka vatandaşımızın da başına gelebilir” diye konuştu.

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanların telef olma sebebini araştırıyor.

buzagi1.jpg

buzagi2.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Türk Kızılay: Gazze'deki personelimizle iletişim kuramıyoruz Dünya
Türk Kızılay: Gazze'deki personelimizle iletişim kuramıyoruz
Eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban serbest bırakıldı. Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti Gündem
Eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban serbest bırakıldı. Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi