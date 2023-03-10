Vahşi yapılaşmaya komik ceza

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentte kaçak yapılaşmaya karşı verdiği mücadeleleri anlattı. İlçede yıkılması gereken 6 bin kaçak yapı olduğunu dile getiren Aras, kaçak yapılaşmaya karşı kanunlar çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceklerini ancak mevzuattaki cezaların adeta ödül gibi olması nedeniyle istenilen sonucun alınamadığını söyledi.

BODRUM’U TAHRİP EDİYORLAR

Cumhuriyet'in haberine göre; Bir inşaata kesilen ceza üzerinden değerlendirme yapan başkan Aras, şu ifadeleri kullandı: “Kaçak inşaatlar başta olmak üzere Bodrum’daki vahşi yapılaşmaya karşı verdiğimiz mücadelede ne yazık ki aklımızdan ve kalbimizden geçenleri yapamıyoruz çünkü belediyeler kanuna aykırı ceza veremezler. Cezalar da ödül gibi olunca mücadelemiz istediğimiz sonuca ulaşamıyor. Geçen hafta “kaçak inşaatlara beton verilmemesi” yönünde tüm hazır beton firmalarına tebligatta bulunmuştuk. Bu yasağa uymayan firmaya ceza kestik. Kesebildiğimiz ceza ne kadar biliyor musunuz? 1295 TL. Savcılık süreci, dava süreci, yürütmeyi durdurma derken, mühürlemiş olmamıza rağmen inşaata devam ediliyor ve bu suçun cezası da caydırıcı olmadığı için hak, hukuk, adalet düşmanları Bodrum’u tahrip etmeye devam ediyorlar. Ama biz kanunlar çerçevesinde elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.”