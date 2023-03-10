10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Vahşi yapılaşmaya komik ceza

Turizm kenti Bodrum’da 6 bin kaçak yapıya karşı mücadele ettiklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Düşünün bir kaçak yapıya 1295 TL ceza kesiyoruz. Cezalar da ödül gibi olunca mücadelemiz istediğimiz sonuca ulaşamıyor” dedi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 08:08
Takip Et

Vahşi yapılaşmaya komik ceza

Vahşi yapılaşmaya komik ceza
+
Aa
-

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentte kaçak yapılaşmaya karşı verdiği mücadeleleri anlattı. İlçede yıkılması gereken 6 bin kaçak yapı olduğunu dile getiren Aras, kaçak yapılaşmaya karşı kanunlar çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceklerini ancak mevzuattaki cezaların adeta ödül gibi olması nedeniyle istenilen sonucun alınamadığını söyledi. 

BODRUM’U TAHRİP EDİYORLAR

Cumhuriyet'in haberine göre; Bir inşaata kesilen ceza üzerinden değerlendirme yapan başkan Aras, şu ifadeleri kullandı: “Kaçak inşaatlar başta olmak üzere Bodrum’daki vahşi yapılaşmaya karşı verdiğimiz mücadelede ne yazık ki aklımızdan ve kalbimizden geçenleri yapamıyoruz çünkü belediyeler kanuna aykırı ceza veremezler. Cezalar da ödül gibi olunca mücadelemiz istediğimiz sonuca ulaşamıyor. Geçen hafta “kaçak inşaatlara beton verilmemesi” yönünde tüm hazır beton firmalarına tebligatta bulunmuştuk. Bu yasağa uymayan firmaya ceza kestik. Kesebildiğimiz ceza ne kadar biliyor musunuz? 1295 TL. Savcılık süreci, dava süreci, yürütmeyi durdurma derken, mühürlemiş olmamıza rağmen inşaata devam ediliyor ve bu suçun cezası da caydırıcı olmadığı için hak, hukuk, adalet düşmanları Bodrum’u tahrip etmeye devam ediyorlar. Ama biz kanunlar çerçevesinde elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.”

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
1
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
2
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
3
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
4
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
5
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
6
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
﻿Ünlü astrolog seçim haberi verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
﻿Yeniçağ'a gel Yılmaz Özdil. Korkma Yılmaz arkanda dağ gibi Yeniçağ var
7
﻿Yeniçağ'a gel Yılmaz Özdil. Korkma Yılmaz arkanda dağ gibi Yeniçağ var
﻿Yeniçağ'a gel Yılmaz Özdil. Korkma Yılmaz arkanda dağ gibi Yeniçağ var
﻿AB’den İngiltere'nin düzensiz göçle mücadele yasa tasarısına tepki
﻿AB’den İngiltere'nin düzensiz göçle mücadele yasa tasarısına tepki
﻿AB’den İngiltere'nin düzensiz göçle mücadele yasa tasarısına tepki
﻿İstanbul'a getirilen 1066 depremzede yaralının tedavisi sürüyor
﻿İstanbul'a getirilen 1066 depremzede yaralının tedavisi sürüyor
﻿İstanbul'a getirilen 1066 depremzede yaralının tedavisi sürüyor
﻿Beşiktaş'tan flaş transfer atağı. Kolombiyalı orta saha
﻿Beşiktaş'tan flaş transfer atağı. Kolombiyalı orta saha
﻿Beşiktaş'tan flaş transfer atağı. Kolombiyalı orta saha
﻿Çin lideri Şi Cinping, üçüncü kez devlet başkanı seçildi
﻿Çin lideri Şi Cinping, üçüncü kez devlet başkanı seçildi
﻿Çin lideri Şi Cinping, üçüncü kez devlet başkanı seçildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.