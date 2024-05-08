Vakıfbank Hürrem Sultan'ı bitirdi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu kadro yapılanması doğrultusunda Kanadalı oyuncu Kiera Van Ryk'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları forması altında 2023-2024 sezonunun en skorer oyuncusu olan 25 yaşındaki Kanadalı pasör çaprazı ile sözleşme imzalandı.

HÜRREM SULTAN DA VAKIFBANK'TA

Vakıfbank Marina Markova'yı da renklerine bağladı.

Geçen sezon Sultanlar Ligi'ne damga vuran Marina Markova, yarım sezon İtalya'ya kiralanmıştı.

'Hürrem Sultan' lakabı takılan Rus yıldız yeni sezonda VakıfBank forması giyecek.



