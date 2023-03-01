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Vakıfbank Şampiyonlar Ligi'nde set vermeden çeyrek finalde

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Vakıfbank çeyrek finale çıktı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 22:33
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Vakıfbank LKS Commercecon'u 3-0'la geçti

Vakıfbank Şampiyonlar Ligi'nde set vermeden çeyrek finalde
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında VakıfBank, sahasında Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İlk maçı da set vermeden kazanan VakıfBank, çeyrek finalde İtalyan ekibi Vero Volley'in rakibi oldu.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Tibor Halasz (Macaristan), Benone Visan (Romanya)

VakıfBank: Buket Gülübay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Cansu Özbay, Kübra Akman, Carutasu, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay)

LKS Commercecon: Witkowska, Diouf, Gorecka, Gryka, Ratzke, Scuka (Maj-Erwardt, Drabek, Hryshchuk, Gajer, Piasecka)

Setler: 25-23, 28-26, 25-23

Süre: 91 dakika (29, 36, 26)

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