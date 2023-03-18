Vakıfbank Sarıyer'e şans tanımadı

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş
VakıfBank: Kübra Akman, Buket Gülübay, Daalderop, Bahar Akbay, Carutasu, Derya Cebecioğlu (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Guimaraes)
Sarıyer Belediyespor: Chatchu-On, Begüm Hepkaptan, Dwerniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl (Işıl Öz, Merve Nezir, Çağla Erdem, Aslı Tecimer, Aleyna Vence)
Setler: 25-16, 25-15, 23-25, 25-10
Süre: 93 dakika (23, 23, 28, 19)