Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde usulsüzlük tespit edildi. Sayıştay raporu açıklandı

Sayıştay'ın 2023 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Denetim Raporu yayımlandı. Rapora göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2023 senesi itibarıyla idare tarafından başka kurumlara tahsis edilen ve idareye başka kurumlarca tahsis edilen bazı arsa ve binalara ilişkin muhasebe kayıtlarının mevzuata aykırı yapıldığı ortaya çıktı.

Yayımlanan raporda, "Bilançodaki Arazi ve Arsalar Hesabı, Binalar Hesabı, Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı ile Net Değer Hesabının olması gerekenden farklı görünmesine sebebiyet verildiği anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait bazı taşınmazların kiralarının vadesinde tahsil edilmemiş olmasına rağmen takip ve tahsili için mevzuatta ifade edilen hukuki işlemlerin başlatılmadığı ifade ederek, "İdarenin yönetimindeki taşınmazların kira bedellerinin tahsili için a açıklanan mevzuat çerçevesinde; vadesinde tahsil edilemeyen kiralar ile 7256 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen alacaklardan vadesinde ödenmeyen alacakların tahsili için kiralama dosyalarının hukuk birimine intikal ettirilmesi ve hukuki işlemlerin başlatılmasının uygun olacağı düşünülmektedir" denildi.

TAŞINMAZLAR AYNI ŞAHISLARA YENİDEN KİRALANMIŞ

Raporda, "Bölge Müdürlüklerince kiraya verilen taşınmazların kira süresi sonunda ihale yapılmadan bir taahhütname ile yeniden aynı kişilere kiraya verildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemede ise kiralama süresi 10 yılı geçen taşınmazların bulunduğu tespit edilmiştir ve bu taşınmazların kira süresi dolmasına rağmen, kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması suretiyle kiracılıklarının devam ettiği de görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

HESAPTAKİ PARA AZ GÖZÜKÜYOR

Raporda, maddi olmayan duran varlık niteliğindeki bilgisayar yazılımı ve programı, lisans ile telif hakkı alımlarından bazıların Haklar Hesabına kaydedilmesi gerekirken doğrudan giderleştirildiği ve bu varlıklar için amortisman ayrılmadığı ifade edilerek, "Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ile bazı Bölge Müdürlükleri tarafından 2023 yılında yapılan maddi olmayan duran varlık niteliğindeki bilgisayar yazılımı ve programı, lisans ile telif hakkı alımlarından bazılarının ilgili varlık ve amortisman hesapları kullanılmadan Giderler Hesabına kaydedilerek doğrudan giderleştirilmesi mevzuata aykırı olup, bu uygulama İdarenin temel mali tablolarından olan bilançosundaki 260 ve 268 nolu hesapların 952 milyon 677 bin 92 TL az görünmesine neden olmakta" değerlendirmesi yapıldı.