﻿Vakıflar’dan Alanya'da 937 milyonluk inşaat ihalesi

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Türkiye Vakıf Katılım Bankası’nın kurucu ortakları arasında bulunan Sadrazam Kuyucu Murad Paşa Bin Abdüsselam Vakfı’na ait arsa, Kargicak mevkiinde denize birkaç yüz metre mesafede deniz manzarasına hakim bir yamaçta konumlanıyor.

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE KONUT VE TURİZM ALANI OLABİLİR

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyurudaki şu ifade dikkat çekiyor:

"Yapılacak yapı veya yapıların emsale dâhil inşaat alanı toplamı 97 bin 116 metrekareden azolmamak üzere mevcut imar durumuna göre veya istenilmesi halinde bütün iş-işlemleri ilemasrafları yüklenicisine ait olmak kaydıyla bir kısmında veya tamamında plan değişikliği yapılarak Konut ve/veya Turizm – Ticaret – Konut alanına alınması için bir (1) yıl içerisinde plan değişikliğinin yapılmasını (yapılamaması durumunda sözleşmenin feshedilmesi) müteakip alınacak imar çapları doğrultusunda bütün projelerinin hazırlatılması, ilgili bütün kurum ve kuruluşlara onaylatılması ve gerekli izinlerin alınması, İdaremiz onayından sonra uygulamaya geçilerek Üç (3) yıl içerisinde inşaatın tamamlanmak üzere toplam sürenin dört (1+3 = 4) yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir.”

2015’TE VAKIF KATILIM BANKASI KURULDU

Vakıf Katılım Bankası AŞ; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 03.03.2015 tarih ve 29284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 27.02.2015 tarih 6205 sayılı kuruluş izniyle 25.06.2015 tarihinde bir anonim şirket olarak kuruldu. 17.02.2016 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan faaliyet izni aldı.

Sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bayezid Han-ı Sani (II.Bayezid) Vakfı, Mahmut Han-ı Evvel Bin Mustafa Han (I.Mahmut) Vakfı, Mahmut Han-ı Sani Bin Abdulhamit Han-Evvel (II.Mahmut) Vakfı ve Murat Paşa Bin Abdusselam (Murat Paşa) Vakfı'na aittir. Ödenmiş sermayesi 3 milyar 220 milyon TL…