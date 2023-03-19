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Enner Valencia Alex'i geride bıraktı

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, Alanyaspor maçında attığı 2 gol sonrası Alex'i geride bırakarak tarihe geçti.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 21:51
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Valencia Alex'i geçti

Enner Valencia Alex'i geride bıraktı
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-1 yendi
Maçta 2 gol penaltılardan Enner Valencia ile geldi.
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Süper Lig'deki gol sayısını 25 yaptı.
ALEX'İ GEÇEREK REKOR KIRDI
Ekvadorlu golcü Enner Valencia, 2010/2011 sezonunda Alex de Souza'nın 28 gollü sezonunu geride bıraktı ve Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla resmi maç golü atan yabancı oyuncu oldu.
Bu sezon 29 resmi gole ulaşan Ekvadorlu oyuncu, aynı zamanda Süper Lig'de son 5 maçta 10. golünü kaydetti.
SOW'DAN SONRA İLKİ BAŞARDI
Süper Lig'deki son beş maçında da gol atan Enner Valencia, Moussa Sow'dan bu yana ligde beş maçlık seri yakalayan ilk Fenerbahçe futbolcusu oldu
 
Sow, 2013 Şubat ve Mart ayları arasında 5 maçlık seri yakalamıştı.

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