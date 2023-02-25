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Enner Valencia, Fenerbahçe tarihine geçti

Konyaspor maçında da 2 gol atan Enner Valencia, adını sarı lacivertli kulübün tarihine yazdırdı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 22:03
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Valencia tarih yazdı

Enner Valencia, Fenerbahçe tarihine geçti
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Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, Konyaspor maçında da 2 gol attı ve bu sezon ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı.

Valencia, maçın 13. dakikada penaltı vuruşuyla gol perdesini açarken, ilk yarının son saniyelerinde bir kez de sahneye çıktı ve ikinci golünü attı.

Gol krallığı yarışında 22 golle zirvede yer alan Valencia, en yakın rakibi Karagümrüklü Fabio Borini ile arasındaki gol farkını 9'a çıkardı.

Valencia ayrıca, sarı lacivertli formayla 51 gole ulaştı. Böylece Fernandao'yu geride bırakarak Fenerbahçe tarihinin en golcü 10. oyuncusu oldu.

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