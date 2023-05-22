Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı

Beşiktaş'tan 24 Ekim'deki Hatayspor yenilgisi sonrası ayrılan teknik direktör Valerien Ismael, geçen hafta İngiltere Championship ekiplerinden Watford'la sözleşme imzalamıştı.

Ismael, İngiltere'nin The Times gazetesinde çıkan röportajında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransız teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'tan sonra birkaç takımla görüşme yaptım. Bazı teklifleri geri çevirdim. Gino Pozzo (Watford'un sahibi) ile görüştüm. Futbol hakkında konuşurken aynı fikirde olduğumuz hissine kapıldım."

Beşiktaş gibi bir kulüpte geçirilen bir yıl, tüm stres ve istekler nedeniyle başka bir kulüpteki 10 yıl gibidir. Harika bir fırsattı. Başka bir ülkeyi, başka bir kültürü ve kulübün büyüklüğünü tanımak, yapılacak en doğru şeydi.

Vodafone Park'ta taraftarların oluşturduğu atmosfer müthişti. Kızıma kulaklık aldık, çünkü gürültü inanılmaz. Rakip topu alır almaz ıslıklamaya başlarlar. Oyuncularımla konuşmak bile çok zordu.

Ülke futbol konusunda çok fanatik. Futbol başta geliyor. Sonra aile, din ve diğerleri... Sokaklarda, her beş metrede bir taraftarlarla özçekim yapmadan özgürce hareket etmek çok zordu. İnsanların kulübe duyduğu sevgiyi hissediyorsunuz.

İstanbul harika. Boğaz'da tekneyle, ailecek bir gezi yaptık.

Dele iyiydi. Onunla verimli çalıştığımızı düşünüyorum. Ona ihtiyaç duyduğu güveni vermeye çalıştık. Kendi seviyesini yeniden gösterebilecek tüm yeteneğe sahip.

Nathan Redmond'ın çok kaliteli ve yetenekli. Bunu zaten Premier Lig'de de gösterdi.

Beşiktaş'tan ayrılırken hayal kırıklığına uğradım. Zamana ve sabra ihtiyaç vardı. Taraftarlardan, medyadan ve kulüpten gelen baskı ile başa çıkmanız, işinize odaklanmanız ve elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor.

Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola ve Mikel Arteta'nın bile zamana ihtiyacı vardı. Bu macera hakkında konuşacak sadece olumlu şeylerim var. Oradaki insanlar bana ve aileme çok yardımcı oldular. Orada dostluklar kurdum.

Deprem olduğunda çok endişelendim. Arkadaşlarım için endişelendim. Herkes için çok zor bir andı."