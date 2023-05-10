Valerien Ismael'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Valerien Ismael'in yeni adresi belli oldu.

Valerien Ismael'in yeni takımı belli oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"
Kulübün idari direktörü Ben Manga, Ismael ile ilgili, "Mayıs ayında, bu kadar erken yeni bir teknik direktör atayabilmek, gelecek sezona çok iyi hazırlanabileceğimiz anlamına geliyor. Valerien gibi tecrübeli birini Watford'a getirebilmek kulübümüz için iyi bir haber. Onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

HATAY MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN AYRILMIŞTI
Geçen sezon Önder Karavelinin yerine gelen Valerien Ismael, sezona Beşiktaş ile başladı. Yaptığı hatalı oyuncu seçimleri, alınan puan kayıpları da taraftarların ve yönetimin tepkisini çekmişti. Ismael, 11. hafta Hatayaspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından görevinden ayrılmıştı. 47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başında çıktığı toplam 19 resmi maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması yakalamıştı.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
Tartıştığı kişiyi göğsünden vurarak öldürdü Yaşam
Tartıştığı kişiyi göğsünden vurarak öldürdü
NATO 'Moskova’nın 3 günde kazanmayı umduğu savaş 15’inci ayına giriyor' Dünya
NATO 'Moskova’nın 3 günde kazanmayı umduğu savaş 15’inci ayına giriyor'
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 52 azaldı Dünya
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 52 azaldı
Bay Kemal’in Tahtası'nda onuncu bölüm: Bu sefer vizyon sıçramamızı anlattım Siyaset
Bay Kemal’in Tahtası'nda onuncu bölüm: Bu sefer vizyon sıçramamızı anlattım
Sokaktaki tartışmada göğsünden vurularak öldürüldü Güncel
Sokaktaki tartışmada göğsünden vurularak öldürüldü
Elazığ'da otomobille çarpışan 21 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti Güncel
Elazığ'da otomobille çarpışan 21 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: İnsan haysiyetini aşağılayıcı bel altı iddialar kabul edilemez Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: İnsan haysiyetini aşağılayıcı bel altı iddialar kabul edilemez