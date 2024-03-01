Vali ve Jandarma AKP Adayı için oy istedi

Kaynak: Haber Merkezi Osmancan Erok
Vali ve Jandarma AKP Adayı için oy istedi
AKP’nin İdil Belediye Başkan Adayı İkbalhan Haznedar, Şırnak Valisi Cevdet Atay ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, esnaf ziyaretine gitti. AKP’li Başkan Adayı, Vali ve Jandarma Komutanı aynı karede yer aldı.

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, belediye başkan adaylarının da seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. AKP'nin Şırnak İdil Belediye Başkan Adayı İkbalhan Haznedar'ın, Şırnak Valiliği'nin resmi hesabında paylaşılan fotoğrafı dikkat çekti.

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Söz konusu fotoğrafta, AKP’li aday Haznedar'ın yanında, Şırnak Valisi Cevdet Atay ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut da bulunuyor.Tepki çeken kareler, vatandaşlar tarafından "Parti devletinin fotoğrafı'" eleştirilerine yol açarken, Vali Atay'ın ise AKP'li adayı desteklediği tartışmalarına neden oldu.

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