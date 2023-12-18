Vali'den deprem açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Vali'den deprem açıklaması
İstanbul Valiliği Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 23.53'te Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilimizde şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Afad ve ilgili birimlerimizin saha çalışması devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadeleri yer aldı.

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Vali Davut Gül de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112’ye gelen bir ihbar mevcut değildir Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" sözlerini sarf etti

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