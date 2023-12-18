Gümüşhane’de bir deprem daha: Dakikalar sonra Erzincan da sallandı

Kaynak: Haber Merkezi
Gümüşhane’de bir deprem daha: Dakikalar sonra Erzincan da sallandı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dakikalar sonra Erzincan da 3.7 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD)verilerine göre; Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 23.23'de kaydedilen sarsıntı yerin 15.68 kilometre altında gerçekleşti.

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Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini de 5 kilometre olarak açıkladı.

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DAKİKALAR SONRA ERZİNCAN SALLANDI

Depremden dakikalar sonra Erzincan'da da 3.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Depremin saati 23.28 olarak belirtilirken derinliği 7 km olarak kaydedildi.

6580ac6241684a9d791b01fa.webp4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE SALLANMIŞTI

Öte yandan dün de Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde AFAD verilerine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Gümüşhane'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

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