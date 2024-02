Valilik duyurdu! Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 8 gün süreyle yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır’da 8-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan bu tür etkinliklerin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, Diyarbakır Valiliği ve Kaymakamlık makamlarının onayladığı etkinliklerin 2911 ve 298 sayılı kanunlar ve benzeri dışında, yasadışı ve örgütsel çağrılar üzerine Şanlıurfa’da yapılacağı öğrenilen kitlesel eylem ve etkinliklerle ilgili olarak, bu eylem ve etkinliklere ilimizden de katılım veya geçiş olabileceği veya ilimizde de eylem ve etkinlik düzenlenebileceği değerlendirildiğinde, ‘kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceği, can ve mal güvenliği, kişi dokunulmazlığı, tasarrufa müteallik emniyet ve kamu esenliği sağlanması zorlaşacağından’, sadece bu tür yasadışı etkinliklerle ilgili olarak; açık alanlarda gerçekleştirilmek istenen toplantılar, yürüyüşler, basın açıklamaları, açlık grevleri, oturma eylemleri, mitingler, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylem, il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde bu tür etkinliklere katılmak isteyen veya diğer illerden bu tür etkinliklere gitmek amacıyla il sınırlarımıza girerek geçiş yapmak isteyen araçlar, kişiler ve grupların giriş ve çıkışları, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkış yapmak ve/veya il merkezimize giriş yapmak isteyen araçlar, kişiler ve grupların, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 08 Şubat günü saat 00.01’den 15 Şubat günü saat 23.59’a kadar 8 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi.