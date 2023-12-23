Valilik flaş kararı duyurdu. 2 maça seyirci alınmayacak

Van'da pazar günü oynanacak olan Van Spor FK - Bursaspor ve Vangölü Sportif Faaliyetleri - Yeşil Varto Spor maçlarına seyirci alınmamasına karar verildi.

Van İl Spor Güvenlik Kurulu bugün Van Valiliği Hüsrev Paşa toplantı salonunda Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu başkanlığında toplandı.

Yapılan toplantıda kentte 2023-2024 Sezonu TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 19'uncu hafta müsabakaları ile TFF BAL Ligi 1'inci Bölge 9'uncu Grup 11'inci hafta müsabakalarının ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için bazı kararlar alındı.

Alınan kararlarda pazar günü Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda Van Spor FK-Bursaspor arasında oynanacak TFF. 2'nci Lig Beyaz Grup 19'uncu hafta karşılaşması ile yine aynı gün Vangölü Sportif Faaliyetler-Yeşil Varto Spor arasında oynanacak BAL Ligi 1'inci Bölge 9'uncu Grup 11'inci hafta karşılaşmasına seyirci alınmayacağı açıklandı.