Gaziantep Karagümrük'e patladı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sumudica yönetimindeki konuk ekip sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Gaziantep FK böylece 4 maç sonra kazanarak puanını 19'a yükseltti.

Ev sahibi Karagümrük ise yeni hocası Şota Arveladze ile ikinci maçını da kaybetti, 17 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: 0-3

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Ali Şansalan, Çağlar Uyarcan, Serkan Ok

FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin - Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent Mercan, Rohden (Dk. 82 Nazım Sangare), Shukurov (Dk. 46 Feghouli), Güven Yalçın, Eysseric (Dk. 60 Paoletti), Can Keleş, Lasagna (Dk. 60 Serdar Dursun)

GAZİANTEP FK: Nita - Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Ogün Özçiçek (Dk. 89 Mirza Cihan), Mbakata, Markovic (Dk. 54 Maxim), Gradel (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Draguş (Dk. 75 Riascos)

GOLLER: Dk. 27 Draguş, Dk. 49 Gradel, Dk. 87 Nkoulou (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Lasagna, Ceccherini, Feghouli (Fatih Karagümrük) - Markovic (Gaziantep FK)

MAÇTAN DAKİKALAR...

27’nci dakikada Gaziantep FK’nın golü geldi. Mbakata’nın kendi yarı alanından ceza sahası içerisine yükselttiği topu savunmada Dresevic kafayla uzaklaştırdı. Uzaklaşan topu ceza sahası dışında kontrol eden Dragus, rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine doğru hareketlendi. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine girdikten sonraki ayak içi vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

49’uncu dakikada Gaziantep FK farkı 2’ye çıkardı. Orta alanda Veseli’den topu kapan Draguş, topla birlikte hareketlendi. Draguş, hızlı hücumda ceza sahası dışının solunda boşta olan Gradel’e pasını aktardı. Gradel, topla ceza sahası içerisine hareketlendi ve Ceccherini’ye çalımı sonrası şutunda top ağlara gitti: 0-2.

87’nci dakikada Gaziantep FK karşılaşmada farkı 3’e çıkaran golü attı. Sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında Ogün Özçiçek’in pasıyla çizgide topla buluşan Gradel, önünde boşta olan Maxim’i gördü. Maxim’in sağ kanattan içeri çevirdiği topa kale önünde Nkoulou dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.