Dursun Özbek'ten sürpriz derbi kararı

Süper Lig'in 18. Haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Yarın (Pazar) Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede öncesi Galatasaray başkanı Dursun Özbek derbi için Kadıköy’e gitmeme kararı aldı.

Özbek’in bu kararı neden aldığı bilinmezken, sarı-kırmızılı yönetim Fenerbahçe deplasmanında tam kadro yer alacak

Süper Lig'de liderliğin değişebileceği kritik karşılaşma öncesi iki takımında sadece 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak aynı puanda bulunuyor.