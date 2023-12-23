Dursun Özbek'ten sürpriz derbi kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Dursun Özbek'ten sürpriz derbi kararı
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da başkan Dursun Özbek Kadıköy'e gitmeme kararı aldı.

Süper Lig'in 18. Haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Yarın (Pazar) Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede öncesi Galatasaray başkanı Dursun Özbek derbi için Kadıköy’e gitmeme kararı aldı.

Özbek’in bu kararı neden aldığı bilinmezken, sarı-kırmızılı yönetim Fenerbahçe deplasmanında tam kadro yer alacak

Süper Lig'de liderliğin değişebileceği kritik karşılaşma öncesi iki takımında sadece 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak aynı puanda bulunuyor.

İlgili Haberler
Fenerbahçe Galatasaray derbisinin şifrelerini Fatih Saboviç açıkladı
Gaziantep Karagümrük'e patladı!
Bir avuç taraftar gidişatı değiştirdi. Galatasaray pes etmedi
Trabzonspor'un Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu. Abdullah Avcı'dan sürpriz tercih
Valilik flaş kararı duyurdu. 2 maça seyirci alınmayacak
Valilik flaş kararı duyurdu. 2 maça seyirci alınmayacak
Ole Solskjaer'den Beşiktaş açıklaması
Son Haberler
Eğlence kanlı sonlandı. Arkadaşını defalarca bıçakladı Gündem
Eğlence kanlı sonlandı. Arkadaşını defalarca bıçakladı
Galatasaray derbisine 1 gün kala Fenerbahçe'den hakem açıklaması Spor
Galatasaray derbisine 1 gün kala Fenerbahçe'den hakem açıklaması
Meteoroloji 3 il için fırtına uyarısında bulundu Gündem
Meteoroloji 3 il için fırtına uyarısında bulundu
İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de can kaybı 20 bin 258’e yükseldi Gündem
İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de can kaybı 20 bin 258’e yükseldi
İsyancıların katliamında en az 20 sivil öldürüldü Dünya
İsyancıların katliamında en az 20 sivil öldürüldü
Irak'ın Kuzeyinde 6 kahraman askerimiz daha şehit oldu Gündem
Irak'ın Kuzeyinde 6 kahraman askerimiz daha şehit oldu