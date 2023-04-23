Valilik koltuğuna oturdu: “Mahallere kütüphaneler kuracağım”

İHA’nın haberine göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Elazığ Valiliği makamına oturan öğrenci Yuşa Ayberk Yıldırım, “Türkiye kitap okuma sıralamasında dünyada 86. Sırada bulunuyor ve bu beni çok üzüyor. Geçlerimizi ve çocuklarımızı kitap okumaya teşvik etmek için valilik olarak ilimizdeki mahallere kütüphaneler kuracağım” sözlerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklar protokol makamlarına oturdu.

Elazığ Valiliği koltuğuna ise Şehit Fevzi Gürsu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Yuşa Ayberk Yıldırım oturdu. Makamı Vali Dr. Ömer Toraman’dan alan Yıldırım'ın ilk işi mahallere kütüphaneler kurmak ve Sıfır Atık Projesine destek vermek oldu.

Makama geçen Yuşa Ayberk Yıldırım şunları söyledi:

“İlimize gelen depremzede misafirlerimizin barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, yarınlarını sarmak için valilik olarak elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Yaptığım araştırma sonucunda Türkiye kitap okuma sıralamasında dünyada 86. sırada bulunuyor ve bu beni çok üzüyor. Geçlerimizi ve çocuklarımızı kitap okumaya teşvik etmek için valilik olarak ilimizdeki mahallere kütüphaneler kuracağım. Valilik makamının ve devletimizin desteği ile kitap toplama kampanyası başlatacağım. Bu olayın yakın takipçisi olacağım. Ayrıca ilimiz için büyük bir önem taşıyan temiz çevre ve sağlıklı gelecek için yürütülen Sıfır Atık Projesinin büyük bir destekçisi olacağım”

Vali Dr. Ömer Toraman, “İnşallah projelerini yerine getirirsin. Hem çocuklarımıza hem d e şehrimize katkı sağlamış olursun. Okulunuzdaki Sıfır Atık Projesi’nin bir benzeri de valilik binasında yürütülüyor. Burada proje için gerekli alt yapı oluşturulmuş. Burada toplana tüm atıklar ayrıştırılarak belediye personeline teslim ediliyor” şeklinde konuştu.