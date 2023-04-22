Mahmut Tanal açıkladı: Kılıçdaroğlu'na yönelik Şanlıurfa için de saldırı ihbarı aldık

Editör: Barış Atakan

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na provokasyon yapılacağına dair CHP Şanlıurfa milletvekili adayı Mahmut Tanal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP Şanlıurfa milletvekili adayı Mahmut Tanal, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Peygamberler şehri'ne yapacağı ziyareti öncesi provokasyon ihbarı aldıklarını ifade ederek, yaşanacak olumsuzluklara dair şimdiden yetkililere seslendi.

"ŞANLIURFA İÇİN DE İHBAR ALDIK"

Mahmut Tanal şöyle dedi:

PROVOKASYONDA SIRA ŞANLIURFA'DA!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Adıyaman’daki provokasyonun ardından Şanlıurfa için de ihbar aldık! CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı olarak sürekli sahada halkın içinde olmam, birilerini fena rahatsız etti… “Mahmut Tanal’ı yuhalamak için genç troller ayarlandı” şeklindeki ihbar tarafıma ulaştı. Zaten Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı, “Sana söz! Yine baharlar gelecek…” sloganının işlendiği seçim otobüsümüzün de Şanlıurfa’da sakin güzergahta park halinde durmasına tahammül edemediler.

Polisevinin karşısında park ettiğimiz seçim otobüsümüz, araç giriş çıkışını etkilemediği, trafiği aksatmadığı, yolu kapatmadığı halde “Şikayet geldi” denilerek bulunduğu yerden kaldırıldı. Akşamları güvenlik gerekçesiyle seçim otobüsümüzü Emniyetin karşısında park halinde bırakıyorduk. Eğer seçim otobüsümüze yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşirse sorumlusu Şanlıurfa Valiliği’dir, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’dür!

KILIÇDAROĞLU’NA ADIYAMAN’DA 3 SALDIRI

Bayramın ilk gününde deprem bölgesine giden ve Adıyaman Belediye Mezarlığı'nda sözlü tacize maruz kalan Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi'nde de arbede yaşandı.

Olay anının sosyal medyada yer alan görüntülerinde türbe önündeki bir grubun, aralarında CHP'lilerin de bulunduğu grubu yuhaladığı görülüyor.

Son olay ise Kahta'da yaşandı. CHP liderinin konvoyu AK Parti seçim ofisinin önünden geçerken saldırıya uğradı.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki saldırıların ardından bir kez daha Meclis'te grup toplantısında yaptığı vasiyet konuşmasını paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma, “Söz konusu olan çok büyük para. Bu yüzden seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Gerçeklerin üstünü örtmeye, gerçekleri eğip bükmeye çalışacaklar ama bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız. Sizden ricam, sakin olmanızdır. Bu işi ancak birlikte başarabiliriz” notunu düştü.