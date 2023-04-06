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Valilik'ten ilk açıklama geldi. CHP binası önünde silahlar patlamıştı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önünde patlayan silahlarla ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. Valilik, TEM otoyolunda giden bir araçtan havaya ateş açılığının belirlendiğini söyledi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 14:08
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Valilik'ten ilk açıklama geldi

Valilik'ten ilk açıklama geldi. CHP binası önünde silahlar patlamıştı
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İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada "Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun 2. şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir" denildi.

Valilik geçen hafta İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırıda da, 'inşaat bekçisinin hırsızlık şüphelilere ateş ettiğini, şüphelilerin parti binasına kaçması sebebiyle kurşunların isabet ettiği' açıklamasında bulunmuştu.

"HAVAYA ATEŞ AÇILDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 04.00 sıralarında Sarıyer İlçemizde bulunan CHP İl Başkanlığı Binasında görevli Polis Memuru tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine TEM Otoyolunda silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarda bulunulmuştur.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan incelemeler ve binanın güvenlik görevlileriyle yapılan görüşmelerde; Tem Otoyolu Edirne istikametinden 5-6 el silah sesi duydukları beyan edilmiş, il başkanlığı binası ve çevresindeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun 2. şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 9mm çapında (2) adet kovan bulunmuştur. Konuyla ilgili başlatılan incelemeler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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