Valilikten İstanbullulara 'çarpmaya karşı dikkatli olun' uyarısı

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten İstanbullulara 'çarpmaya karşı dikkatli olun' uyarısı

İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bugünden itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı.” ifadesine yer verildi.

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METEOROLOJİ DE UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın, batı kesimlerden başlayarak ülkenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

Ankara 31-35
İstanbul 32-36
İzmir 36-40
Edirne 37-41
Çanakkale 36-39
Muğla 36-40
Adana 38-42
Antalya 37-43
Kayseri 30-32

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