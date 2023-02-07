7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle 1253 yerleşim biriminin yolu kapandı

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle 1253 yerleşim biriminin yolu kapandı

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1253 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:26
Takip Et

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 1253 yerleşim biriminin yolu kapandı

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle 1253 yerleşim biriminin yolu kapandı
+
Aa
-

Van'da olumsuz hava koşulları sonucu kent genelinde 366 mahalle ve mezranın yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 317 köy yolunun kapandığını belirtti. Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti. Tek katlı evler ile arabaların karla kaplandığı kentte, belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü. Vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

MUŞ

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar nedeniyle 276 köy yolunun kapandığını belirtti. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ve karayolları ekipleri kent genelinde kar temizleme çalışması yürüttü.

HAKKARİ

Kent genelinde etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği il merkezinde araçlar karla kaplandı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle 100 köy ve 194 mezra yolu kapandı. Hakkari-Şırnak kara yolunda da bazı noktalarda düşen çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
2
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
3
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
4
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
5
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
6
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
7
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Enkazdaki saat 04.17'de durmuş 
﻿Enkazdaki saat 04.17'de durmuş 
﻿Enkazdaki saat 04.17'de durmuş 
﻿Anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor
﻿Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor
﻿Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için yardım gemisi kalkıyor
﻿Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş deprem bölgesindeki durumu açıkladı: Çok vahim
﻿Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş deprem bölgesindeki durumu açıkladı: Çok vahim
﻿Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş deprem bölgesindeki durumu açıkladı: Çok vahim
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.