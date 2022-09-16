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Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak

Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi tıbbi malzeme satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 15:08
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Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak

Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak
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Basın İlan’da, “mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı : 11 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İŞİ (Mal Alımı)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Sözleşmenin süresi 4 Aydır.Sözleşmenin yürürlüğe girmesi işe başlama tarihi kabul edilecektir. Yüklenicinin uhdesinde kalan işin/malzemelerin ilgili birim tarafından aksi belirtilmediği sürece, birimlerin yazılı (Fax, E-Mail, Posta yolu ile) siparişlerine istinaden peyder pey teslim edilecektir. Birimler tarafından yükleniciye yapılan yazılı siparişin tebliğ tarihinden itibaren, yazılı siparişte belirtilen miktardaki malzemeler yüklenici tarafından en geç 5 gün içerisinde ilgili Birime teslim edilecektir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 26.09.2022 - 10:30

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

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