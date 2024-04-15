Babası Dubai'ye giden genç kadın endişelerini dile getirdi 'Ne dertler var'

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Babası Dubai'ye giden genç kadın endişelerini dile getirdi 'Ne dertler var'
Babasının Dubai'ye yaptığı iş gezisi nedeniyle yalnız kaldığını belirten genç kadın, sosyal medyada endişelerini dile getirdi. Bu süreçte aile şirketini kendisinin yöneteceğini söyleyen kadının videosuna yorum yağdı.

Babasının iş seyahati nedeniyle 1 hafta Dubai'ye olacağı için yalnız kalacağını söyleyen genç kadın, sosyal medyada viral oldu. Babasının ricası üzerine bu bir haftalık süreçte kendi işi dışında, aile şirketinin de başına geçen kadın, endişelerini dile getirdiği bir video çekti. Üzerinde inanılmaz bir baskı hissettiğini söyleyen genç kadının, pilatese gidip sushi yediği anlara yorum yağdı. Kısa sürede viral olan bu videoya kullanıcılar "Dertlendim","Ne dertler var gerçekten" yorumlarında bulundu.

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