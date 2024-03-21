Van İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
VAN İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
BAHÇESARAY
EDREMİT
İPEKYOLU
TUŞBA
BAŞKALE
ERCİŞ
MURADİYE
ÇALDIRAN
GEVAŞ
ÖZALP
ÇATAK
GÜRPINAR
SARAY
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.