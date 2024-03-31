Tek kişilik ordu Fatih Altaylı bütün TV'leri geçti. Küllerinden doğan adam

Tüm Türkiye yerel seçimde çıkacak sonuçlara kilitlendi. 81 il ve 973 ilçede vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren sanık başına gitti. Oy kullanma işlemi bazı ilçelerde saat 16:00’da biterken bazı illerde ise 17:00’da sona erdi. Türkiye geneli oy sayım işlemlerine başlandı.

81 ilde sandıklar teker teker açılmaya başlandı. Oy sayım işlemleri devam ederken, televizyon ve bazı internet kanalları canlı olarak hangi ilde hangi partinin önde gittiğini kamuoyuna yansıtıyor.

ALTAYLI, BİRÇOK TELEVİZYON KANALINI GERİDE BIRAKTI

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medyada açtığı yerel seçim sonuçları yayınıyla Türkiye’de en çok izlenen kanal oldu. Altaylı, yaklaşık 200 bin izlenme oranıyla, birçok televizyon kanalını geride bıraktı.

Altaylı’nın açtığı yayın, yaklaşık 210 bin izlenirken, Halk TV canlı yayını yaklaşık 25 bin, Sözcü TV 26 bin, Now 17 bin, Fatih Altaylı’nın eski çalıştığı kanal Habertürk 484 kişi, CNN 31 bin kişi, NTV 4700 kişi, A haber 17 bin kişi, Cüneyt Özdemir’in açtığı canlı yayın ise 55 bin izleniyor.