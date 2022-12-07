Van Tuşba’da icradan satılık tarla hissesi

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Van İl, Tuşba İlçe, KOÇKÖY Mahalle/Köy, KIZILDÜZ Mevkii, 134 Ada, 51 Parsel, Kıymet takdirine konu olan tarla Van İli Tuşba İlçesi koçköy Mahallesi Kızıldüz mevkii 134 ada 51 nolu parselin sınırlarını belirleyecek herhangi bir unsur bulunmamakta olup bölgesel olarak konum tespiti yapılmıştır. Değerleme konu taşınmazın üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Parselin toplam alanı ise 104.137,61 m2 dir. Parsel mevcut halde kadastral parsel durumunda olup, imar uygulaması görmemiştir. Yani yol ve park gibi kamusal alanlara terkinleri bulunmamaktadır. Geometrik şekli dikdörtgen, topoğrafik yapısı ise eğimli bir yapıya sahiptir.

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