14 yaşındaki çocuk kalp krizinden ölmüştü. Uzmanından çocuklar için ‘kalp krizi’ açıklaması

CNN TÜRK muhabiri Emel Telli’nin haberine göre; Obeziteye kadar ilerliyor. Bu da çocuklarda kalp krizine neden olabiliyor. Kalp krizi deyince akıllara orta ve ileri yaşlar geliyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Çocuklarda da kalp krizine bağlı olarak ani ölümler gerçekleşebilir. Çocuğunuz yaşıtlarınızdan önce mi yoruluyor? Zor ve hızlı mı nefes alıp veriyor? Bu gibi belirtiler çocuğunuzda birtakım rahatsızlıklara sinyalini vermiş olabilir.

Kardiyoloji Uzmanı İsmail Polat Canpolat’tan açıklamalar geldi.

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN KALP KRİZİNİN SEBEBİ NE?

Kardiyoloji Uzmanı İsmail Polat Canpolat, “Çocuklardaki ani ölümlerin sebebi genetik kalıntısal geçişli ölümleri kapsıyor. Geçirilmiş bir viral üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası tetiklenen kalp kası intihabına bağlı olabiliyor veya başka hücresel düzeydeki sorunlara bağlı olarak gelişen ani kalp durmasına olabiliyor. Tüm damarlardaki sistemi bozup kalp damar tıkanıklıklarına ani kalp durmalarına sebep olabiliyor. Ailede ani ölüm öyküsü varsa doktora gitmesinde fayda var. Beslenmeye dikkat edilmesi, enerji içeceklerinden uzak durulması riski azaltacak durumlardır.” ifadelerini kullandı.

