Van’da 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesi kırsalında yasadışı uyuşturucu saklandığı bilgisinin alınması üzerine, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine kurularak arazide yapılan arama/tarama faaliyeti esnasında kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 2 kilogram esrar ve 5 kilo 500 gram skunk olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Van’da uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor” denildi.