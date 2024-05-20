Van’da AFAD personelleri İran'a intikal ediyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katıldıktan sonra dönüşte olumsuz hava koşullarından helikopter konvoyunun kaza yaptığı bildirildi.

İran’ın talebi üzerine kazanın yaşandığı bölgeye arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Van’dan da personel sevk edildi. Akşam saatlerinde Van’dan intikal eden 17 AFAD personeli, Kapıköy Gümrük Kapısı'na ulaştı.

Gümrük kapısından giriş yapan ekipler, helikopter kazasının yaşandığı bölgede görev alacak.