İran'ın yeni Cumhurbaşkanı halka seslendi

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı halka seslendi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçen geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, halka seslendi.

İran’ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, kabine toplantısında İbrahim Reisi’nin ölümüne sebep olan helikopter kazası hakkında konuştu ve halka seslendi.

"Yaşanan hadise devlet, millet ve ülke lideri (Ali Hamaney) için çok ağır. Ama bu önemli olay, liderin (Hamaney) önderliğiyle yönetimde hiçbir boşluk meydana getirmeyecektir. Halk bundan emin olsun" açıklamasında bulunan Muhbir, devlet görevlilerinin hiçbir koşulda görevlerini yerine getirme noktasında zafiyete düşmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

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NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırındaki baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde bulunan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle birlikte İran’a dönerken helikopter kazası geçirdi.

aw208357-01.jpgİran’ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Türk İHA’sının belirlediği helikopter enkazının koordinatları, İran yetkilileriyle paylaşıldı. Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirtti.

yo-l9zamkkwri47vvh-exg.webpCumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybetmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici Cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

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