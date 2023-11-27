Van’da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Van’da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 655 paket sigara, 203 adet cep telefonu, 82 adet elektronik sigara, 11 adet elektronik sigara likiti, 22 bin 18 adet makaron, 507 kilo 212 gram açık tütün, 2 adet wifi cihazı, 5 adet kulak içi kulaklık, 6 adet pil, 2 adet gizli kamera, 3 adet bluetooth cihazı, 1 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

aw085429-02.jpg

aw085429-03.jpg

aw085429-04.jpg

aw085429-05.jpg

aw085429-06.jpg

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
Bir hoca küçük çocuklara yaptığı konuşmayla gündem oldu: "Köpek bakılan evde bereket, huzur olmaz" Gündem
Bir hoca küçük çocuklara yaptığı konuşmayla gündem oldu: "Köpek bakılan evde bereket, huzur olmaz"
Sinop’taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı Gündem
Sinop’taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Ercan ne demek? Ercan isminin anlamı nedir? Gündem
Ercan ne demek? Ercan isminin anlamı nedir?
Erhan ne demek? Erhan isminin anlamı nedir? Gündem
Erhan ne demek? Erhan isminin anlamı nedir?
En hızlı kilo nasıl verilmeli Sağlık
En hızlı kilo nasıl verilmeli
Rusya Merkez Bankası dövizle işlemlere yeniden başlayacak Dünya
Rusya Merkez Bankası dövizle işlemlere yeniden başlayacak
Şırnak’ta terör operasyonunda 24 gözaltı Gündem
Şırnak’ta terör operasyonunda 24 gözaltı