﻿İran'da olan Van'da da hissedilen depremle ilgili AFAD’tan açıklama

Van’ın sınır ilçesi Başkale’ye 44 kilometre uzaklıkta olan deprem, yerin 6.49 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, Van kent merkezi ile ilçelerden de hissedildi. Sarsıntı, kentte kısa süreli endişeye neden olurken, hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı atarak bir süre kar yağışı altında bekledi.

AFAD BAŞKANI SEZER: ÇOK SÜKÜR OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, İran'da meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Van. Azerbaycan İran sınırında meydana gelen ve Başkale ilçemizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası çok şükür ülkemizde olumsuz bir durum yoktur. İlgili tüm ekiplerimiz alan taramalarına devam etmektedir" dedi.