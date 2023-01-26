Google yine dakikalar önceden uyardı. Depremin geleceğini nasıl bildi

İHA

Dün Muğla açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Depremin olduğu dakika içinde Android telefonlara bildirim geldi. Google, deprem anında hayat kurtaran özelliğini devreye soktu ve telefonlara deprem riski olacağına dair bir bildirim gönderdi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, telefonlarına gelen bildirimlerin ekran görüntüsünü yayınladı.

DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Deprem Uyarı Sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google’ın Android işletim sistemiyle çalışan telefonlarda kullanılıyor ve ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Ancak bu uyarı bildirimlerini telefonunuzda açmanız gerekiyor. Ayrıca Android’in deprem uyarıları yalnızca Wi-Fi, kablosuz internet bağlantısı, ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.

Telefondan Android Deprem Uyarı Sistemi’ni açmak için, ayarlar uygulamasından deprem uyarısının aktif edilmesi gerekiyor.