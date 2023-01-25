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Muğla açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Muğla açıklarında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya ve çevresindeki illerden de hissedildi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 15:50
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Muğla'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem
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Muğla açıklarında saat 15:37'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünü 5,9 olarak bildirdi.

Deprem Antalya ve çevresindeki illerden de hissedildi.  

KANDİLLİ RASATHANESİ "5.7" DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.7, derinliğini ise 30.3 olarak duyurdu.

AFAD "5.4" OLARAK BİLDİRDİ

AFAD'tan yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.4, derinliği 41.08 km olarak bildirildi.

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