Van’da değişik suçlardan 15 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 34 adet tüfek kartuşu, 10 adet fişek, ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet bilgisayar, 1 adet monitör, 3 adet cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçuna konu malzemelerin tamamı sahiplerine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan ele geçen malzemeler; 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 319 paket kaçak sigara ve 6 takım kopya düzeneği ele geçirilmiştir. Aranması bulunan ve çeşitli suçlardan adli işlem yapılan 26 şahıs yakalanmış, toplamda 16 yıl hapis cezası bulunan 15 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.